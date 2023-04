Leonardo estraga festa surpresa de Virginia Fonseca; influenciadora reage

Influenciadora, que é casada com o cantor Zé Felipe, completa 23 anos na quinta-feira, 6

Reprodução/Instagram/virginia Virginia Fonseca, nora de Leonardo, completa 23 anos na quinta-feira, 6



O cantor Leonardo estragou uma surpresa que estava sendo preparada para sua nora, a influenciadora Virginia Fonseca. Na noite desta terça-feira, 5, a mulher do cantor Zé Felipe contou nos stories do Instagram que o sogro falou demais durante uma ligação e acabou revelando o que a família estava planejando para o aniversário dela. “Ótimo que meu sogro ligou para a Poli, pediu para falar comigo e falou que quinta-feira ele volta para Goiás para meu aniversário surpresa. Ô, gente… como que pode?!”, disse Virginia, que completa 23 anos na quinta-feira, 6. Leonardo ligou para Poliana Rocha, sua mulher, durante uma festa surpresa que a influenciadora preparou para o seu amigo, Hebert Gomes, na casa dela e de Zé Felipe. Após celebrar a celebração, que contou até com barraca de drinks, ela escreveu nas redes sociais: “Nossa amizade é de anos, nos afastamos, mas o destino nos juntou de novo e no momento certo!!!! Amigo, você sabe o quanto te desejo tudo de melhor do mundo, que Deus lhe dê muita saúde, muito amor, muita paz, sabedoria e sucesso!!! Saiba que sempre estarei aqui te apoiando em tudo e fazendo o possível e impossível para te ver bem, conte comigo sempre”.