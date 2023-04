Virginia Fonseca chora e Zé Felipe se revolta após alfinetada de Evaristo Costa: ‘Na cara não fala’

Influenciadora disse que doeu ver o comentário do jornalista dizendo que ‘mãe é quem cria’ no vídeo que Maria Alice aparece querendo ficar no colo da babá

Reprodução/Instagram/zefelipecantor/evaristocostaoficial Zé Felipe xingou Evaristo Costa após ele comentar vídeo sobre vídeo de Virginia Fonseca com Maria Alice



O cantor Zé Felipe saiu em defesa da mulher, a influenciadora Virginia Fonseca, após o jornalista Evaristo Costa fazer um comentário sobre a filha mais velha do casal, Maria Alice, preferir o colo da babá ao da mãe. No vídeo, a menina de dois anos está com medo de tomar vacina e, para se acalmar, ela agarra a babá. Virginia tenta pegar a menina, mas ela se recusa a ir. Nos comentários do vídeo publicado por uma pessoa no Twitter, Evaristo comentou: “Já ouviram falar: ‘mãe é quem cria’?”. A declaração do ex-âncora da Globo dividiu opiniões e incomodou o filho de Leonardo. “A internet está f*da. Falei que não queria mais arrumar confusão nessa porr*, mas está f*da. O meu recado é para o Evaristo”, disse Zé Felipe na manhã desta quarta-feira, 5, nos stories do Instagram. O cantor tirou sarro do nome do jornalista e, sem papas na língua, disparou: “Vai tomar no c*, folgado”. Ele acrescentou que muita gente começou a “falar merda” depois que o vídeo de Virginia com a filha do casal viralizou. “Atrás da internet a gente fica muito grandão, fala o que quiser, mas as paradas não são desse jeito não. Muita gente folgada”, declarou. “Na cara não fala porque leva um pau.”

Virginia também se manifestou: “Mãe é quem cria sim, mas em caso de abandono. Eu nunca abandonei minhas filhas, eu vivo por elas, faço tudo por elas, eu tenho babás porque eu trabalho e eu gosto de trabalhar para conquistar minhas coisas sem depender de ninguém, para dar a vida que pessoas que eu amo merecem!! E nesse caso específico a Maria Alice estava fugindo porque no meu colo ela tomaria vacina!! Já me cobro tanto nesse papel de mãe para vir comentários assim de pessoas sábias (pelo menos achei que fosse). Muito triste isso, estou realmente mal. Nunca julguem uma mãe. Mãe é mãe e ela sempre vai fazer o melhor pelo seu filho. Evaristo, arrasou com seu comentário super desnecessário e já fez meu dia ficar uma merda”.

A influenciadora postou uma foto chorando e acrescentou: “Eu tenho 23 anos, amanhã completo 24!! Eu só vivo pela minha família e para o meu trabalho para ter que aguentar ‘mãe é quem cria’ porque minhas filhas têm babás? O tanto de mulher que trabalha e deixa os filhos com outras pessoas? Todas essas mães não são mães? Eu não concordo com o que ele disse, vocês não tem noção do quanto dói ler isso. Só quem é mãe sabe como é difícil não se cobrar e agora ver a internet toda me diminuir como mãe, machuca muito”. Com a grande repercussão do caso, Evaristo se manifestou nos stories do Instagram. Ele postou uma imagem de uma pomba branca e escreveu: “Sou da paz. Não polemizem onde não existe polêmica. Poderia dizer tanto sobre criação de filhos, mas meus advogados estão de férias neste momento. Se alguém se sentiu ofendido(a), estou aqui para me desculpar”.