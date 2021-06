Ex-apresentadora do ‘Vídeo Show’ chora ao falar de problemas financeiros

Maíra Charken também falou que não consegue trabalho no meio artístico: ‘Estou sendo punida’

Reprodução/Globo/15.06.2021 Maíra Charken apresentou o Vídeo Show após a saída de Monica Iozzi



A atriz e apresentadora Maíra Charken fez um desabafo nas redes sociais sobre sua atual situação financeira e também sobre a dificuldade de encontrar novos trabalhos no meio artístico. Nos stories do Instagram, a artista disse que está recendo bem trabalhando com vendas e como influenciadora digital, mas explicou que levou uma vida sem controle financeiro e isso deixou “um rombo” nas finanças. “Levei uma vida sem pensar no amanhã, de uma maneira irresponsável. A gente não aprende a ter uma educação financeira e, por causa dos esses erros que cometi no passado, os frutos estão sendo colhidos hoje”, afirmou Maíra, que começou a estudar sobre investimentos. “Hoje, eu poderia ter uma fortuna, eu poderia está vivendo a vida que eu quisesse, eu poderia estar produzindo minha própria peça sem precisar contar com dinheiro nenhum se eu tivesse tido uma educação financeira.”

Enquanto gravava os stories, Maíra mostrou que a luz da sua casa estava sendo religada. “Acabou de voltar a luz, fiz os pagamentos e notifiquei. Pelo menos agora eles estão religando rápido, lembro que demorava 24 horas”, comentou. A artista apresentou o “Vídeo Show”, extinto programa vespertino da Globo, quando Monica Iozzi deixou a atração, em 2016. A passagem da apresentadora pelo programa foi rápida, pois a audiência da atração, que já vinha oscilando, começou a cair. “Por um erro meu no passado, ou conjunto de erros, eu meio de que estou sendo punida, banida do meio artístico e de poder voltar a fazer o que eu acredito que nasci para fazer. Quero poder ser reconhecida como artista e como a grande apresentadora que eu sou, tenho certeza, e, com isso, voltar a ser contratada e ser chamada para testes”, afirmou a artista chorando. Atualmente, ela tem ganhado dinheiro em outro ramo. “Trabalhar com vendas era algo impossível [na minha cabeça] há um tempo, mas hoje me dá prazer [saber que posso] levar solução para uma pessoa e ser bem paga por isso”, finalizou a atriz.