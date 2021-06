Após crise de choro, ex-Fazenda Raissa Barbosa vai parar em hospital

Modelo falou que não aguenta mais fingir que está tudo bem quando, na verdade, não está

Reprodução/Instagram/raissabarbosaoficial/15.06.2021 Raissa Barbosa chorou nos stories dizendo que está pensando muitas besteiras



A modelo Raissa Barbosa, que participou do reality show “A Fazenda 12”, preocupou seus seguidores ao postar alguns stories no Instagram dizendo que não aguentava mais passar uma imagem de que estava tudo bem com ela. “Vou falar a verdade para vocês, do fundo do meu coração. Não queria vir chorar de novo aqui como já fiz várias vezes, mas eu não aguento mais fingir que eu estou bem quando eu não estou bem. Eu não sei com quem eu falo, eu não sei o que eu faço. Vocês não têm noção! Estou pensando um monte de merda, me desculpa”, disse a ex-Fazenda em meio as lágrimas. Em seguida, ela postou um stories mostrando que precisou ir ao hospital.

Raissa passou algumas horas no local, aparentemente internada, e na madrugada desta terça-feira, 15, recebeu alta e contou que foi para a casa do seu empresário. Antes de postar os stories chorando, Raissa fez várias publicações sobre o seu dia, mostrou, por exemplo, seu café da manhã, seu treino na academia, seu almoço, abriu caixinhas de perguntas e até fez um pix para uma seguidora que acertou uma pergunta que ela fez nos stories. A passagem de Raissa pelo reality da Record foi polêmica, isso porque ela protagonizou várias brigas e, para descontar a raiva, tinha o costume de chutar, socar ou quebrar as coisas da casa. O comportamento da modelo chamou a atenção do público e foi divulgado na época que ela possui Transtorno de Personalidade Borderline, caracterizado por instabilidades comportamentais e de humor.