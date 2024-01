Ex-ator da Globo vende bebidas nas ruas do Rio de Janeiro: ‘Aqui não tem vítima’

Ex-galã de ‘Malhação’, ‘Rebelde’ e ‘Jezabel’ viralizou nas redes sociais ao comercializar cervejas em Copacabana

Reprodução/Instagram Daniel Erthal, ex-ator da Globo, está vendendo bebidas



O ator Daniel Erthal, conhecido por suas participações em diversas produções televisivas, como “Malhação”, “Rebelde”, “Jezabel” e “A Terra Prometida”, está chamando a atenção nas redes sociais ao divulgar seu novo empreendimento. Surpreendendo os internautas, Daniel decidiu investir na venda de bebidas nas ruas do Rio de Janeiro. Com muito orgulho de seu novo negócio, o artista tem compartilhado seu trabalho nas redes sociais, mostrando-se determinado e empreendedor. Em uma de suas publicações, ele escreveu: “Aqui não tem vítima, tem herói. É sobre empreender, botar a cara”. Nas fotos, Daniel aparece posando ao lado de um carrinho de cervejas, símbolo de seu novo empreendimento. O ator tem circulado pelas ruas de Copacabana, oferecendo sua mercadoria aos transeuntes. Ele inclusive trabalhou no famoso Réveillon da praia, onde teve um bom desempenho nas vendas. “Fiquei até às 6h da manhã vendendo. Aqui é gelada e o atendimento é premium!”, afirmou Daniel, mostrando-se satisfeito com o trabalho que tem realizado e conquistando a simpatia dos clientes.

Nos comentários das publicações de Daniel, os internautas parabenizaram o ator por sua dedicação e esforço. Muitos ressaltaram a importância de valorizar o trabalho honesto e se mostraram felizes em ver o artista orgulhoso de seu próprio negócio. “Fama é passageira muitas vezes, mas te ver orgulhoso assim do seu próprio trabalho é bom demais. Merece todo o sucesso”, afirmou um seguidor. Outra pessoa escreveu: “Trabalho honesto, como milhares de outros brasileiros”. Os elogios e mensagens de apoio se multiplicaram, demonstrando o reconhecimento e a torcida pelo sucesso de Daniel Erthal em sua nova empreitada.