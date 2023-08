Ex-atriz da Globo revela que faturou quase R$ 1 milhão em uma semana no Only Fans

Nas redes sociais, artista compartilhou imagem de seu faturamento, mostrando ter recebido mais de US$ 200 mil na plataforma de conteúdo adulto

Reprodução/Instagram @MMaia Maia interpretou a personagem Morte em 'Quanto Mais Vida, Melho', da TV Globo, em 2021



A ex-atriz da Globo Marcella Maia revelou que faturou quase R$ 1 milhão em uma semana na plataforma de conteúdo adulto Only Fans. Nas redes sociais, Maia publicou uma imagem de seu faturamento, mostrando que arrecadou mais de US$ 200 mil. “A gente trabalha com dólares e verdade”, dizia a publicação feita pela atriz. Recentemente, Maia foi vítima de um crime virtual, quando um vídeo íntimo foi publicado em um site de conteúdos adulto. Depois do ocorrido, ela criou a conta no Only Fans. “Eu tive minha intimidade vazada, fui atacada, recebi uma onda de haters e acusações. Saí da internet, voltei e resolvi entrar no OnlyFans”, falou em seu Instagram. Em 2021, Maia, interpretou a personagem Morte de “Quanto mais vida, melhor”, da TV Globo.