BBB 21 terá novamente participantes ‘anônimos’ e ‘convidados’

Próxima edição do reality show da Globo deve repetir dose deste ano

Reprodução/Globo Tiago Leifert deve retornar como o apresentador da 21ª edição do Big Brother Brasil



O BBB 21, que deve ir ao ar na Globo no próximo ano, contará novamente com participantes “famosos” e “anônimos”. “Existe a previsão de termos novamente inscritos e convidados no BBB 21. No momento, porém, estamos na fase de seleção dos inscritos”, informou a assessoria da emissora nesta sexta-feira (23). As inscrições foram abertas no fim de abril, no dia da final do BBB 20. Em junho, em algumas regiões que estavam sem vagas, chegou a ser possível se inscrever novamente. No mês seguinte, o diretor Boninho anunciou que a inscrição chegou ao fim, de fato.

Desde então, as entrevistas para escolha dos novos participantes do Big Brother Brasil em 2021 foram feitas de forma virtual por conta da pandemia do novo coronavírus. No BBB 20, foram nove personalidades já conhecidas do público no reality show da Globo: Rafa Kalimann, Manu Gavassi, Babu Santana, Mari Gonzalez, Gabi Martins, Pyong

Lee, Bianca Andrade (Boca Rosa), Petrix Barbosa e Lucas Chumbo.

*Com Estadão Conteúdo