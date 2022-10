Ex-baterista do Red Hot Chili Peppers morre ao sofrer acidente doméstico

D.H. Peligro tinha 63 anos e, atualmente, era integrante da banda de punk rock Dead Kennedys

Reprodução/Instagram/dead__kennedys D.H. Peligro era atualmente baterista da banda Dead Kennedys



O baterista D.H. Peligro da banda Dead Kennedys morreu aos 63 anos em Los Angeles, nos Estados Unidos, na última sexta-feira, 28. Segundo divulgado pelo grupo americano de punk rock nas redes sociais, a polícia informou que o músico, que também fez parte do Red Hot Chili Peppers, morreu em casa após sofrer um trauma na cabeça causado por uma queda acidental. “Pedimos que respeitem a privacidade da família durante este período difícil. Obrigado por seus pensamentos e palavras de conforto”, declarou a banda. Flea, co-fundador e baixista do Red Hot Chili Peppers, foi um dos artistas que prestou sua homenagem a Peligro nas redes sociais.

“Meu querido amigo, meu irmão, sinto tanto sua falta. Estou devastado, um rio de lágrimas, mas por toda a minha vida vou valorizar cada segundo. A primeira vez que vi você tocar com os DK, em 81, você me surpreendeu”, começou escrevendo. “Nós nos divertimos muito, sempre alegres, apoiando-nos um no outro. Eu te amo com todo o meu coração. Você é um verdadeiro roqueiro verdadeiro e uma parte crucial da história do RHCP. Você viverá para sempre em nossos corações, você é um homem selvagem, você é portador de alegria, você é um homem de coração gigante. Eu sempre vou te honrar.” Jon Wurster, da banda Superchunk, também se manifestou e disse que o baterista foi um grande artista. O cantor William DuVall, da Alice In Chains, o definiu como um “herói da bateria” e afirmou que foi sempre “super legal” as vezes que eles se encontraram: “Descanse em paz”.