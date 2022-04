Ex-BBB Camilla de Lucas diz que casa da mãe inundou em temporal: ‘O RJ está destruído’

A influenciadora criticou a falta de investimento do governo para sanar este problema e anunciou que irá doar cestas básicas para a população de Nova Iguaçu

Reprodução/Globo/06.05.2021 A influenciadora Camilla de Lucas disse que a casa de sua mãe inundou com temporal no Rio de Janeiro



Segunda colocada do “BBB 21”, reality show da TV Globo, Camilla de Lucas contou que o temporal que caiu no Rio de Janeiro nas últimas horas chegou a inundar a casa da sua mãe. Através do Twitter, a influenciadora criticou a falta de investimento do governo para sanar este problema. “Choveu tanto ontem que entrou água até na casa da minha mãe e inundou tudo! O RJ ficou destruído, são tantos impostos pagos e ninguém investe um real na porra das obras pra reduzir esses riscos. Muita gente perdeu tudo!”, escreveu a carioca, neste sábado, 2.

Na publicação, Camilla de Lucas recebeu diversos comentários de cariocas que estão passando por uma situação parecida. A influenciadora, assim, resolveu se mobilizar e anunciou que irá entregar cestas básicas em Nova Iguaçu, sua cidade natal. “Eu me levantei e vim comprar cesta pra distribuir em Nova Iguaçu, gente, quais bairros tão mais afetados? Quero ir pra comendador Soares. Galera de Caioaba e Comendador Soares, tô indo pra essas regiões entregar algumas cestas de alimentos. Vamos evitar aglomerações!!! Me indiquem associações de moradores desses bairros”, informou.

Além de inundar casas e estabelecimentos, as fortes chuvas também deixaram vítimas fatais nas últimas horas. Em Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro, seis pessoas da mesma família morreram no bairro de Ponta Negra. Uma mulher identificada como Lucimar estava em casa com seus seis filhos quando o imóvel foi atingido. Segundo o Corpo de Bombeiros, apenas uma criança de 9 anos, que não teve nome revelado, sobreviveu e foi levado para um hospital próximo. Os outros filhos, Luciano, de 15 anos, Jasmin, 10, Yasmin, 8, Estevão, 5, e João, 2, não resistiram. Outras seis casas de Ponta Negra também foram danificadas pelo deslizamento. Quatro pessoas feridas de outras famílias ficaram feridas, todas sem gravidade. Segundo a administração municipal, também foram atingidos os bairros de Taquari, Barra Grande, Condado, Ponte Branca, Pantanal, Corisco, Ilha das Cobras, Mangueira, Cabral. Paraty Mirim, Pedras Azuis, Patrimônio e Trindade.