Ex-BBB Daniel Saullo esquece de puxar o freio de mão e carro quase passa por cima dele; assista

O empresário Daniel Saullo, que participou do “BBB 6”, passou por um susto na manhã desta quinta-feira, 14. Ao colocar seu carro na garagem de casa, o ex-BBB esqueceu de puxar o freio de mão e engatar o veículo, que acabou descendo uma rampa desgovernado e quase passou por cima dele. Saullo postou um vídeo do momento nas redes sociais e comentou: “Vocês viram que susto? Está tudo bem, graças a Deus. Um segundo de distração e tudo pode mudar, por sorte não foi nada”. O ex-BBB também deu detalhes de como tudo aconteceu: “Esqueci de engatar o carro e puxar o freio de mão… que loucura! Que lerdeza e falta de atenção… para minha sorte ninguém passava atrás e consegui levantar a tempo de frear o carro antes que ele batesse em outro carro que estava parado na esquina”. Saullo teve ferimentos leves e não precisou ir ao hospital. “Estou com um pouco de dor nas costas, alguns arranhões, mas nada demais, estou bem e, por sorte, ninguém se machucou. Deu tudo certo”, falou aliviado. Saullo é casado e tem quatro filhos com a também ex-BBB Mariana Felício. No post do marido, ela comentou: “Quase me mata do coração, graça a Deus você está bem”.