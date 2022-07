Ex de Luciano diz que Wanessa Camargo foi atrás de Dado Dolabella antes da separação

Cleo Loyola acusou a cantora de traição após serem divulgadas imagens da cantora e do ator juntos: ‘A verdade sempre aparece’

Reprodução/Instagram/wanessa Wanessa Camargo anunciou o fim do seu casamento com Marcus Buaiz em maio



Cleo Loyola, ex-mulher de Luciano Camargo e mãe de Wesley, um dos filhos do cantor, comentou sobre o primeiro flagra da cantora Wanessa Camargo com o ator Dado Dolabella. Nas imagens, divulgadas no “Balanço Geral”, da Record TV, a filha de Zezé Di Camargo aparece saindo de um carro e entrando em um estabelecimento junto com o ex-namorado, que está usando muletas. “A Wanessa apareceu com o Dado carregando ele nas costas, com muleta e tudo. Finalmente. Eu sempre falei, fui a primeira a dizer que ela estava aqui em Alto Paraíso atrás dele porque sempre ela que veio de São Paulo atrás dele aqui em Goiânia, ele nunca foi lá atrás dela. Viva o amor ou viva a traição? Quem é filha de peixinho, peixinha é. Não precisava trair o Marcos da maneira que você fez. A verdade sempre aparece, né Wanessa?”, falou Cleo, que mora em Goiás, nos stories do Instagram.

A ex-mulher de Luciano não poupou provocações a Wanessa. “Agora você vai desmentir [o romance] com esses vídeos de vocês dois juntos?”, questionou. Nos stories, Cleo também defendeu o ator, que coleciona polêmicas, incluindo acusações de violência doméstica. “Muita gente fica julgando o Dado Dolabella porque ele errou no passado. Gente, quem nunca errou quando foi adolescente? Quem nunca errou na sua juventude? E outra, deixa ele viver o grande amor com a Wanessa Camargo. O que importa é ser feliz. Eu só fico com peninha do Marcus Buaiz porque é um cara super gente boa e ficar vendo esse tipo de coisa não deve ser legal e ser chamado de ‘Marcos Boi’, mas o que se esperar dessa família? Podia ter tido um pouco de respeito e não trair o marido.” Wanessa anunciou o fim do seu casamento com Marcos em maio deste ano e, desde que os boatos de que está com Dado começaram, nem ela, nem o ator comentaram nada sobre o assunto. Vale lembrar que eles namoraram no início dos anos 2000.