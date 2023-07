SBT autorizou? Eliana se posiciona após anunciar novidade na Globo

Apresentadora vai aparecer na emissora concorrente ao lado das amigas Xuxa e Angélica

Reprodução/Globo Eliana apareceu no 'Jornal Nacional' para anunciar participação no 'Criança Esperança'



A apresentadora Eliana surpreendeu o público ao aparecer no “Jornal Nacional”, da Globo, na noite desta quinta-feira, 13. A estrela do SBT vai se juntar a Xuxa e Angélica em um encontro histórico no palco do “Criança Esperança”, que acontece no dia 7 de agosto. As loiras, que fizeram sucesso nos anos 1990 comandando atrações infantis, têm reforçado nos últimos anos que nunca foram rivais e, atualmente, possuem uma relação próxima. Assim que surgiu na Globo, Eliana virou assunto nas redes sociais e, logo, decidiu se pronunciar. “Sim! É verdade esse bilhete. Olha onde o nosso grupo de WhatsApp nos levou. Este ano, as queridas amigas Xuxa e Angélica e eu estaremos juntas pela solidariedade no palco do ‘Criança Esperança’. E, para mim, que sou madrinha do ‘Teleton’, a felicidade este ano é dobrada”, postou Eliana no Instagram. Ela também reforçou que aceitou o convite da Globo após autorização da emissora de Silvio Santos: “Agradeço desde já a liberação do SBT para tornar possível esse encontro. Vamos juntas! Vamos juntos pelas crianças e adolescentes do nosso Brasil.” Ao aparecer no “JN”, a apresentadora declarou: “Para mim, é uma honra muito grande fazer parte desta festa pela solidariedade, que já mudou a vida de tantas crianças e adolescentes nestes 38 anos de história. O que será que a gente vai aprontar? Não posso contar.”