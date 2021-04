‘BBB 21’: João Luiz é eliminado com 58,86% dos votos

Pocah ficou em segundo com 28,21% e Arthur o menos votado com 12,93%

Em mais um dia de eliminação, prova do líder e novo paredão, mais um brother deixou a casa do BBB 21. Arthur, João Luiz e Pocah disputaram a preferência do público no Top 7. No discurso da eliminação, Tiago Leifert comentou sobre posicionamentos e escolhas dos participantes durante o programa. Com isso, João foi eliminado com 58% dos votos. Pocah ficou em segundo com 28,21% e Arthur foi o menos votado com 12,93% dos votos. Os participantes ficaram bem impactados com a saída do professor, mas nem tiveram tempo de processar e logo começou a prova do líder da semana. Na saída, João falou com Tiago. “Faltou um pouco de João. Eu fiquei muito contente com as suas palavras, porque ouvir isso de você nessa altura do jogo faz muito sentido. Estou feliz com a minha trajetória e não consigo ver nada que me assombra. Estou muito feliz e tranquilo”, comentou.