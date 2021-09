Ex-BBB escapa de ataque de jacaré em gravação no Pantanal; assista

Fernanda Keulla disse que quem a ajudou foi o cantor Munhoz, que faz dupla com Mariano

Reprodução/YouTube/Hey ho!/09.09.2021 Fernanda Keulla estava na beira do rio quando o jacaré se aproximou



A apresentadora Fernanda Keulla, que participou do “BBB 13”, quase foi mordida por um jacaré durante uma gravação no Pantanal, em Mato Grosso do Sul. Em um vídeo divulgado no Instagram, ela aparece jogando comida para os animais em um Food Safari, que mistura roteiros exóticos com turismo gastronômico. “Até nesse momento estava tudo bem! (risos)”, escreveu a ex-BBB. Em um outro vídeo divulgado no canal de viagens de Fernanda no YouTube, ela mostra o momento em que o jacaré ataca e ela consegue escapar. A apresentadora estava na margem do rio quando o animal saiu da água em direção a ela e, ao ouvir os gritos das pessoas chamando seu nome, Fernanda correu. Os seguidores perguntaram a apresentadora quem a ajudou e ela disse que foi o cantor Munhoz, que faz dupla com o ex-Fazenda Mariano. “Me ajudou e riu demais de mim”. A ex-BBB tranquilizou os fãs dizendo que está bem e que vai contar detalhes do que aconteceu em um vídeo para o seu canal. “Gente, estou inteira”, enfatizou.