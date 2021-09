Anitta rebate seguidor que chamou EP de Juliette de ‘infantil’: ‘Vai catar coquinho’

Cantora está apoiando o primeiro trabalho musical da campeã do ‘BBB 21’, que conta com 6 faixas

Reprodução/Instagram/anitta/03.09.2021 Anitta está apoiando e ajudando a divulgar o primeiro EP de Juliette



A cantora Anitta não gostou nada de ver um seguidor criticando o primeiro EP da ex-BBB Juliette, lançado na última quinta-feira, 3. Assim que as músicas foram disponibilizadas nas plataformas de streaming, a paraibana postou: “Saiu!!! E eu não consigo explicar tudo que estou sentindo… frio na barriga, felicidade, euforia, medo, paz, gratidão… muita gratidão… pela música, pela vida e por vocês. Esses são apenas os primeiros passos dessa nova trajetória e o meu único pedido é que essas músicas toquem vocês como fazem comigo”. Nos comentários, diversos famosos parabenizaram a artista por investir na carreira musical, no entanto, nem todo mundo gostou das faixas que compõem o EP da campeã do “BBB 21”.

“Deus é mais, gente, parece álbum infantil”, escreveu um seguidor. Anitta, que vem apoiando e incentivando a amiga a investir na música, logo rebateu: “Ah, vai catar coquinho no deserto… chora”. A invertida da poderosa não passou despercebida e repercutiu nas redes sociais. A voz de Juliette, que é advogada e maquiadora, chamou a atenção durante sua participação no “BBB 21” e, assim que saiu da casa mais vigiada do Brasil, ela recebeu convites para inúmeras parcerias musicais e chegou a fazer lives com Gilberto Gil e Elba Ramalho. O álbum de estreia foi idealizado pela Rodamoinho Records, empresa de Anitta, junto com a gravadora Virgin Music Brasil e conta com seis músicas: Bença, Diferença Mara, Doce, Sei Lá, Benzin e Vixe, Que Gostoso.