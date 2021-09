Gil do Vigor agradece governo Lula por sua formação acadêmica: ‘Sou apaixonado’

Ex-BBB, que fez economia na UFPE e atualmente cursa PhD nos EUA, disse que teve a oportunidade de estudar em uma universidade pública porque o ex-presidente pensou em que mais precisava

Reprodução/Instagram/gildovigor/lulaoficial/02.09.2021 Gilberto disse que graças ao governo Lula ele entrou em uma universidade pública



O ex-BBB Gilberto Nogueira agradeceu ao governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por sua trajetória acadêmica. O semifinalista do “BBB 21” é formado em economia na UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) e foi aceito em Davis, na Califórnia, para cursar seu PhD. Durante participação em uma live com Thelma Assis, Linn da Quebrada e Lula, Gil do Vigor falou que o sistema de cotas o ajudou a entrar na universidade. “Eu vim de escola pública e hoje estou em um PhD. Isso não seria possível se lá atrás alguém não tivesse entendido a importância de trazer o pobre para onde ele deveria estar”, declarou o semifinalista do “BBB 21” durante a discussão sobre desigualdade social.

Para o doutorando, o ex-presidente se importou com os pobres em seu mandato. “Sou apaixonado e grato pelo governo do presidente Lula, que pensou em quem precisava.” O pernambucano disse que ser as cotas, as vagas das universidades públicas ficavam concentradas em que tem condições de pagar por um curso superior. “Eu fico até emocionado porque sei que foi aquela ajuda lá atrás, quando achei que nunca ia conseguir, que falaram: ‘Vamos tirar a universidade pública da mão de quem já tem’. O que acontecia é que a universidade pública ficava em um ciclo eterno de ricos e o pobre que lute. A competição era injusta, então, como uma medida alternativa, veio o sistema de cotas. Isso mudou minha vida de fato”, afirmou o ex-BBB. Thelma também comentou que era grata a Lula por ter conseguido uma bolsa de 100% para o curso de medicina em uma universidade particular por meio do Prouni.