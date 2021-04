Ex-BBB explica como ganhou 47 vezes na loteria: ‘Já superei o prêmio do reality’

Paulinha Leite já faturou mais de R$ 356 mil em uma aposta e revela quanto investe por mês nos jogos

Reprodução/Instagram/paulinhaleittee/13.04.2021 Ex-BBB Paulinha Leite falou que não tem nenhum truque para ganhar na loteria



A empresária e ex-BBB Paulinha Leite vem fazendo sucesso nas redes sociais por ter ganhado 47 vezes na loteria. A participante do “BBB 11” já faturou mais de R$ 1,5 milhão com os jogos: “Juntando todos os prêmios, já superei o valor do ‘BBB’”. Em entrevista à Jovem Pan, a empresária contou que sua paixão por jogar na loteria começou por acaso. “Minha mãe sempre gostou de fazer uma ‘fézinha’, ela jogava esporadicamente. Quando eu joguei pela primeira vez e ganhei, fiquei feliz e quis jogar de novo. Fui tendo sorte e continuei jogando. Claro que não é sempre que ganho, mas quando ganho compensa as vezes que não ganhei”, explicou. “Meu prêmio mais alto que foi na Mega da Virada, faturei R$ 356.832,32. A última vez que eu ganhei foi sábado, dia 9. Fiz duas Quadras [quando acerta quatro números], em uma ganhei mais de R$ 6 mil e na outra mais de R$ 900.”

Muitos seguidores acham estranho o fato de Paulinha ter ganhado tantas vezes, mas ela garante que não há truque, ela apenas fica atenta aos números e faz várias apostas. “Além de contar com a minha sorte, eu diria que tenho uma atração por números. Tem alguns números que me chamam a atenção em determinado momento e eu vou anotando eles. É mais intuição, não tenho nenhuma técnica”, afirmou. Contando os jogos individuais e os que faz em grupo, ela costuma apostar de R$ 2 mil a R$ 5 mil por mês. Cada vez que a ex-BBB aparece nas redes sociais com um prêmio, a repercussão é grande e ela acha engraçado. “Tem gente que fala que é lavagem de dinheiro, ou que estou de conluio com a Caixa. Se eu estivesse de fora, também acharia esquisito”, confessou.

O sucesso dos jogos feito por Paulinha é tanto que ela decidiu abrir uma empresa para fazer bolões em grupo. “Começou como uma brincadeira com as minhas seguidoras e se transformou em um negócio. Tem gente que participa dos meus bolões, ganha e ainda assim duvida”, disse aos risos. A ex-BBB afirmou que mesmo tendo superado o prêmio milionário do reality show da Globo, ela não se arrepende de ter participado. “Sou apaixonada pelo BBB e entraria de novo se eu pudesse voltar no tempo. O Big Brother ajudou em muita coisa na minha vida, até hoje me ajuda. A loteria foi uma paixão que eu criei depois”, falou a empresária, que está atenta a tudo o que acontece no “BBB 21”. “Estou amando a atual edição, estou acompanhando direto, fico no pay-per-view quando posso. Estou amando ver que os anônimos estão superando os famosos. Estou torcendo para a Juliette ganhar e para a Viih Tube ir para o paredão”, concluiu.