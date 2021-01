Ex-BBB’s criticam atuais participantes do ‘BBB 21’; saiba o motivo

Hariany, Flayslane e Gui Napolitano acham que os brothers estão muito preocupados com um possível ‘cancelamento’

Reprodução/Instagram/hariany/guinapolitano/flay Hariany, Gui Napolitano e Flayslane opinaram sobre os participantes do 'BBB 21' nas redes sociais



O “BBB 21” chegou com tudo e já um dos assuntos mais bombados do país, mas enquanto o público está empolgado com a nova edição e com os novos participantes, tem muito ex-BBB usando as redes sociais para criticar o “BBB 21”. Hariany Almeida, por exemplo, que participou da atração em 2019, não está gostando da postura dos participantes. “Gente todo mundo quer lacrar nos discursos agora nos reality né? As falas já vêm tudo pronta. Sonsa é eu que entrei em dois sem pensar em nada. Antes que comecem a problematizar, só falei isso, porque é nítido que as pessoas estão com medo do cancelamento, então já entram com falas prontas com medo do que as pessoas vão achar aqui fora, e sempre falando o que sabem que as pessoas vão gostar de ouvir”, escreveu a ex-BBB no Twitter.

Flayslane, que esteve no “BBB 20”, concordou com o discurso de Hariany e comentou: “Preguiça, amiga… preguiça”. Gui Napolitano também comentou nas redes sociais que acredita que os participantes não estão sendo totalmente verdadeiros na casa. “Esse BBB vai ter mais atuação para não serem cancelados”, comentou. No segundo dia do “BBB 21”, quando todos os participantes foram reunidos na mesma casa, eles se juntaram no jardim para ouvir um pouco da história de cada um e muitos comentaram que estavam com medo do “cancelamento”. Karol Conká chegou a dizer que não sentia isso e eles precisavam agir sem esse receio dentro da casa. Camilla de Lucas também fez um discurso dizendo que no “BBB 21” eles deveriam “cancelar o cancelamento”. Esse receio todo é porque muitos participantes do “BBB 20” saíram com rejeição do público, incluindo pessoas do grupo Camarote, como Bianca Andrade, que acabou sendo a primeira mulher eliminada da edição em que o grupo feminino teve força absoluta.

Gente todo mundo quer lacrar nos discursos agora nos reality né? As falas já vem tudo pronta kkkk — Hariany (@hariany) January 28, 2021

Sonsa é eu que entrei em dois sem pensar em nada kkkkkk — Hariany (@hariany) January 28, 2021

Antes que comecem a problematizar, só falei isso, porque é nítido que as pessoas estão com medo do cancelamento, então já entram com falas prontas com medo do que as pessoas vão achar aqui fora, e sempre falando oque sabem que as pessoas vão gostar de ouvir. 🤷🏻‍♀️ — Hariany (@hariany) January 28, 2021

Preguiça amiga … preguiça — FLAY | Ouça #DoisVagabundos (@flaayoficial) January 28, 2021