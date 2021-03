Nariz da ex-BBB Gleici Damasceno rouba a cena no ‘Encontro’: ‘O que aconteceu?’

Muitas pessoas comentaram nas redes sociais que não reconheceram a vencedora do ‘BBB 18’

Reprodução/Globo/02.03.2021 Mudança no nariz de Gleici Damasceno chamou atenção do público no 'Encontro'



A ex-BBB Gleici Damasceno, que venceu a 18ª edição do reality show da Globo, participou nesta terça-feira, 2, do “Encontro”. Durante o papo com Fátima Bernardes, ela falou sobre a atual edição do programa e também sobre a situação do Acre após diversas pessoas ficarem desalojadas por causa das cheias dos rios, mas o que chamou a atenção do público foi o nariz da sister. Muitas pessoas disseram nas redes sociais que não reconheceram a ex-BBB e acreditam que ela fez uma rinoplastia, já outros ficaram confusos e acham que pode ser a maquiagem. “Meu Deus, por que a Gleici fez plástica no nariz cara? Tava tão linda daquele jeito mesmo, porém ela tem todo direito se não estava se sentindo confortável ou satisfeita com o nariz de antes”, comentou um seguidor. “Enquanto alguns criticam o nariz da Gleice dizendo que ficou diferente demais eu só consigo pensar que médico foi esse que plástica linda”, escreveu outro. “O que aconteceu com a Gleici? Quase não reconheci quando a vi no Encontro”, acrescentou mais um.

Caraca, nunca eu falaria que essa é a Gleici BBB18 pic.twitter.com/4JLTgjLLXU — Gio #BBB21👨🏽‍💻 (@TeamGiovanneBR) March 2, 2021

Parabéns Gleici, você conseguiu ficar parecida com a diva Elza Soares KKKK#BBB21 #encontrocomfatima pic.twitter.com/faQsnNsSeO — BBB MEMES (@BrunoAcacio13) March 2, 2021

Enquanto alguns criticam o nariz da Gleice dizendo que ficou diferente demais eu só consigo pensar que médico foi esse que plástica linda — comentarIZA de bbb (@izabela_souza) March 2, 2021

MDS, O QUE ACONTECEU COM A GLEICI?? QUASE NÃO RECONHECI QUANDO VI NO #Encontro pic.twitter.com/XzvPyQW7rx — 🌻 (@janelucy_) March 2, 2021

Agonia desse nariz de Gleice, será q dá pra respirar?? Minha gente pq as pessoas fazem isso? Eu não via defeito, talvez ela visse, minha opinião. #encontrocomfatima #BBB21 pic.twitter.com/1n41YjGZDg — Karol Ramos (@eukarolramos) March 2, 2021

MDDS porque a Gleici fez plástica no nariz cara? Tava tão linda daquele jeito mesmo, porém ela tem todo direito se não estava se sentindo confortável ou satisfeita com o nariz de antes. — Kaio #BBB21 (@BBBoletim) March 2, 2021