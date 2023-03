Ex-BBB Lucas Fernandes tem passaporte retido no México: ‘Constrangedor’

Modelo precisou ficar confinado em uma sala com outros passageiros até conseguir embarcar no avião

Reprodução/Instagram/fernandeslucas Lucas Fernandes, do 'BBB 18', ficou incomodado ao ficar preso em aeroporto com o passaporte retido



O modelo Lucas Fernandes, ex-participante do “BBB 18”, teve o passaporte retido ao fazer uma conexão no México. Nas redes sociais, o ex-BBB postou stories demonstrando incômodo com a situação. Mostrando que estava preso em uma sala com outros passageiros, ele declarou: “Eles ficam segurando o passaporte e só devolvem na hora do voo, então a gente tem que ficar nesse local aqui esperando a hora de voar e sem passaporte. Cara, que negócio constrangedor, não sabia que no México tinha isso”. Em tom de ironia, Lucas acrescentou: “O mais delicioso é você ter que pagar para ficar preso. Você paga 70 euros para ficar sentado em uma cadeira sem poder sair até a hora do seu voo. Que loucura”.

Ao fazer uma pesquisa, o modelo encontrou uma reportagem de 2021 que diz que o México quadruplicou a rejeição de brasileiros nos aeroportos visando evitar a imigração ilegal para os Estados Unidos. Após ficar um tempo “preso” no aeroporto, Lucas conseguiu embarcar e ao chegar em casa postou um vídeo da filha, Luísa, e comentou: “Viajar nunca foi tão difícil; agora o prêmio por poder voltar ficou ainda melhor”. Em agosto do ano passado, o Ministério das Relações Exteriores divulgou que “o Governo mexicano restabeleceu a obrigatoriedade de vistos físicos brasileiros”. Está isento dessa obrigatoriedade quem possui visto vigente ou um documento que comprove residência permanente em regiões como Canadá, Estados Unidos, Japão, Reino Unido, Irlanda do Norte ou qualquer um dos países que compõem o Espaço Schengen.