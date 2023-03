Thiago Nigro se declara para Maíra Cardi e admite: ‘Acabamos machucando outras pessoas’

Influenciador de finanças fez post para a atual namorada após receber uma suposta indireta da sua ex-mulher

Reprodução/Instagram/thiago.nigro Thiago Nigro disse que se sente abençoado por ter encontrado Maíra Cardi



O influenciador de finanças Thiago Nigro, também conhecido como Primo Rico, fez uma declaração de amor à sua atual namorada, a influenciadora Maíra Cardi, nesta quinta-feira, 30. A publicação, na qual também rebateu críticas, foi feita após sua ex-mulher, Camila Ferreira, postar um vídeo com a música Better Now, do Post Malone, que foi visto como uma indireta para Thiago. Ao publicar fotos em que aparece com a ex-BBB, o empresário afirmou: “Eu não poderia estar mais feliz em ter essa mulher do meu lado. A caminhada da vida muitas vezes nos traz dores e sofrimentos, sejam eles físicos ou emocionais. E por mais que tentemos evitar, às vezes acabamos machucando outras pessoas, mesmo que sem querer. Mas é importante lembrar que essas dores e esses machucados fazem parte do processo de aprendizado e de crescimento. São eles que nos ensinam a ser mais empáticos, a prestar mais atenção aos nossos atos e palavras, e a sermos mais cuidadosos com as pessoas ao nosso redor”.

Thiago assumiu namoro com Maíra no início de março, um mês após comunicar o fim do seu casamento com Camila. Esse curto espaço de tempo entre uma relação e outra rendeu críticas ao influenciador. “Não podemos deixar que essas dores nos impeçam de seguir em frente e buscar a nossa felicidade. É impressionante como algumas pessoas parecem ser incapazes de se alegrar com a felicidade alheia. Sempre tem aqueles que tentam minimizar as nossas conquistas, ou que nos fazem sentir culpados por termos alcançado nossos objetivos. E o pior é que muitas vezes as pessoas acabam abrindo mão de suas próprias felicidades e sonhos para viverem os dos outros. A verdade é que a felicidade e o sucesso incomodam mesmo”, escreveu o empresário, que também enfatizou que está feliz ao lado de Maíra. “Muitas pessoas preferem viver na mediocridade e na infelicidade a terem que lidar com a inveja e o julgamento dos outros. Eu sou abençoado por ter encontrado alguém que me faz tão feliz, e espero que você que está lendo também possa se sentir assim, mais cedo ou mais tarde.”