Ex-bbb Matteus Amaral pede desculpas a nordestinos por ‘brincadeira’ de sogro: ‘Não quis ferir as pessoas’

Durante um churrasco, Paulo Roberto Ferreira fez uma comparação entre o abacaxi e a ‘picanha do Nordeste’

O’ ex-BBB Matteus Amaral, de 29 anos, se manifestou em relação a uma declaração polêmica feita por seu sogro, Paulo Roberto Ferreira. Durante um churrasco, Ferreira fez uma comparação entre o abacaxi e a “picanha do Nordeste“, o que gerou descontentamento entre os fãs da região. Em sua explicação, Matteus enfatizou que a intenção de seu sogro não era ofender ninguém, mas sim fazer uma brincadeira. “Infelizmente houve um equívoco”, disse o influenciador. “A gente estava conversando ali e o meu sogro falou que o abacaxi é a picanha do Nordeste, mas nunca querendo ferir as pessoas do Nordeste. Longe disso”. Além de pedir desculpas, Amaral destacou a importância de entender o contexto das palavras e como elas podem ser recebidas. Ele se mostrou sensível à repercussão do comentário e reafirmou seu apreço pela diversidade cultural do Brasil. Por fim, Matteus Amaral reiterou seu compromisso em promover um diálogo respeitoso e construtivo, especialmente em relação a temas que envolvem identidades regionais.

Publicado por Sarah Paula

