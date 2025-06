Guardiola elogia times sul-americanos e diz que Copa de Clubes é ‘privilégio’ para o City

Técnico elogiou o jeito como brasileiros e argentinos comemoram, observou como América do Sul valoriza o torneio, mas disse que foi aos EUA para ganhar: ‘É chato estar aqui, mas quero disputar a fase final’

Will Oliver/EFE/EPA Manchester City de Pep Guardiola joga neste domingo (22) contra o A Ain



O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, afirmou que disputar a Copa do Mundo de Clubes é um “privilégio” e elogiou o envolvimento das equipes sul-americanas no torneio. “Adoro ver como o Botafogo e os times brasileiros e argentinos comemoram, como jogam unidos”, disse o treinador. “Para os sul-americanos, essa competição talvez seja a mais importante.” Guardiola também comentou o equilíbrio da disputa: “Gosto de ver que quase todos os jogos são competitivos, com exceção de um ou outro. Às vezes, os europeus perdem. Bem-vindos ao mundo real, meus amigos.”

Sem títulos na temporada passada — algo inédito em oito anos —, o treinador afirmou que quer levar o City o mais longe possível na competição. “Já que estamos aqui, por que não lutar para chegar até o fim? Podemos dizer que é chato estar aqui, mas quero disputar a fase final. Essa é a verdade.” O City venceu o Wydad Casablanca por 2 a 0 na estreia do Grupo G e enfrenta o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, neste domingo (22), no Mercedes-Benz Stadium. Uma vitória pode garantir a vaga nas oitavas de final.

Guardiola também afirmou que o Manchester City deverá vender jogadores após a Copa de Clubes para reduzir o tamanho do elenco, inflado após contratações recentes. “Adoraria contar com todos os jogadores, mas eles não ficarão felizes se não jogarem. Ficarão tristes, decepcionados, e não quero isso para eles”, disse. “Farei isso por eles, não por mim.”

Entre os reforços, chegaram Tijjani Reijnders, Rayan Cherki e Rayan Ait-Nouri. O elenco atual tem mais de 30 atletas, e Guardiola já afirmou anteriormente que prefere trabalhar com cerca de 20 jogadores de linha. O nome do meio-campista Ilkay Gündogan foi especulado em uma possível transferência para o Galatasaray, mas Guardiola disse não ter informações concretas sobre o caso. “Falta muito para o fim da janela de transferências. Vamos ver passo a passo.”

*Com informações da AFP

Publicado por Felipe Cerqueira