Ex-BBB Munik Nunes chora ao falar de aborto: ‘Dói muito’

Campeã do ‘BBB 16’ falou que ainda é difícil falar sobre o assunto e contou o que a fortaleceu

Reprodução/Instagram/muniknunes/05.08.2021 Munik Nunes falou sobre a dor que sentiu ao sofrer um aborto



Munik Nunes, que venceu o “BBB 16”, revelou aos seguidores que já sofreu um aborto ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram. Após contar que já tinha perdido um filho, a ex-BBB falou recebeu muitas mensagens de mulheres que também passaram por isso e pediram para ela falar mais da sua experiência. Na madrugada desta quinta-feira, 5, Munik decidiu comentar sobre o assunto, mas deixou claro que ainda não consegue entrar em detalhes. “Já comecei a chorar porque é um assunto que dói muito. Ainda não estou preparada para falar sobre, mas quero dizer que me senti muito acolhida, muito amada”, declarou nos stories do Instagram. A ex-BBB também falou como encontrou forças para superar essa perda: “Quero deixar um abraço para vocês, mamães, que passaram pela mesma situação. Eu sei que não é fácil e, naquele momento, quem me sustentou e me deu forças foi Deus, então se apeguem nele se vocês estão passando por isso”. Atualmente, Munik está solteira e seu último relacionamento público foi com o cantor Caio César, da dupla com Breno. O namoro durou pouco mais de um ano e o anúncio da separação aconteceu em maio desde ano.