Lumena defende Karol Conká após post de Camilla de Lucas: ‘Quer a gente na fogueira?’

Ex-BBB disse que é ‘um soco no estômago’ ver a ex-participante revivendo cenas que propagam ódio

Reprodução/Instagram/lumena.aleluia/karolconka/camilladelucas/04.08.2021 Lumena se manifestou após Camilla de Lucas relembrar briga com Karol Conká



O “BBB 21” chegou ao fim em maio, mas os conflitos entres os ex-participantes da edição ainda estão rendendo assunto. Lumena Aleluia saiu em defesa de Karol Conká nesta quarta-feira, 4, após Camilla de Lucas fazer uma publicação relembrando uma das brigas que teve com a rapper na casa. “Na segunda semana que eu vi o caos, entrei no meu retiro espiritual e me acalmei total. Se eu continuasse com essa energia aqui [do vídeo] não ia aguentar mais três dias. Agora vocês entendem por que fiquei calminha (risos)! Esse meme é tudo! Vocês aqui fora iam amar essa energia, mas eu ia sair precisando fazer terapia de segunda a sexta. Desculpa mores”, escreveu a influenciadora digital, que acrescentou uma frase dita por Karol quando ela retornou ao “BBB” para gravar o Dia 101. “Uma nova mulher (risos)”, postou Camilla. Depois disso, Karol fez uma publicação no Twitter que muitos seguidores entenderam como indireta para Camilla: “Meu bem… já estamos em agosto. Siga em paz!”.

Sem citar o nome de Camilla, Lumena também se posicionou no Twitter sobre o assunto. “Vamos superar, né? A gente já está em agosto e ver participante reviver cenas que adoecem e contribuem com a propagação de mais ódio é um soco no estômago. Eu e Karol, a gente já pagou por todos os nossos erros. Eu sou a participante com menos seguidores da edição e tenho consciência que isso foi reflexo da minha participação e ok. Mas, acordar vendo notícia de um menino vítima de linchamento na internet e ver ‘BBB’ levantando pauta de cancelamento dá vontade de desistir. O que falta agora? Quer a gente na fogueira?”, escreveu a psicóloga fazendo referência a morte de Lucas Santos, filho da cantora Walkyria Santos que cometeu suicídio aos 16 anos após críticas nas redes sociais. Em meio a repercussão, Camilla rebateu Lumena: “O post é eu criticando a minha energia! Falando de mim mesma. Não culpe e não jogue a responsabilidade das suas atitudes sobre mim. O que realmente me interessa é mandar mensagem para participante que está tendo fala distorcida na internet e ajudando com posso. No mais, beijinhos”.

