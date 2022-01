Juliette reprova novidade do ‘BBB 22’ anunciada por Boninho

Vencedora do ‘BBB 21’ explicou que teria desistido do jogo o novo botão estivesse presente na sua edição; diretor do programa explicou como vai funcionar

Reprodução/Instagram/juliette Juliette falou nas redes sociais que teria desistido do 'BBB 21' se tivesse o novo botão na casa



Boninho, diretor do “BBB 22”, revelou nesta quarta-feira, 12, que terá um novo botão, e perigoso, botão na casa mais vigiada do Brasil. Em um vídeo publicado no Instagram, ele explicou que quem apertá-lo está automaticamente fora do jogo. Vale lembrar que, até então, para desistir do programa, o participante tinha que ir até o confessionário e, geralmente, era ouvido por um psicólogo. “Esse aqui é o novo botão da casa. Se o cara apertar, tchau, está eliminado”, afirmou Boninho. O botão não fica totalmente exposto, há alguns obstáculos até, de fato, ser possível apertá-lo. Outro detalhe é que o botão só poderá ser acionado quando a luz que fica em volta dele estiver verde e não será possível apertar quando estiver vermelha.

Quem demonstrou não ter aprovado a novidade foi Juliette Freire, campeã do “BBB 21”. No Twitter, um seguidor comentou que se tivesse esse botão na edição passada, muitos participantes teriam desistido na Festa Herança Africana, uma das primeiras da edição. A ex-BBB concordou: “Eu teria apertado [esse botão] e estava arrependida até hoje (risos)”. Juliette enfrentou altos e baixos no “BBB 21” e chegou a ser excluída do resto da casa – principalmente no início do jogo. A paraibana foi persistente e chegou à final sem ter noção do fenômeno que tinha virado aqui fora. A nova edição do “Big Brother” estreia dia 17 de janeiro e será comandada por Tadeu Schmidt.

