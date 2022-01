Carla Diaz se manifesta ao descobrir que deixou lubrificante aparecer no Instagram

Ex-participante do ‘BBB 21’ está em Gramado e fazia uma tour pelo quarto em que está hospedada com o namorado quando mostrou o item íntimo

Reprodução/Instagram/carladiaz/07.01.2022 Carla Diaz pediu para ser contratada por empresa fabricante de lubrificante



A atriz Carla Diaz virou assunto nas redes sociais ao mostrar um produto íntimo durante uma tour que fez pelo quarto em que está hospedada com o namorado, o vereador Felipe Becari, em Gramado, no Rio Grande do Sul. Nos stories do Instagram, a ex-participante do “BBB 21” estava mostrando os detalhes da hospedagem quando deixou aparecer um lubrificante que estava em cima de um criado-mudo. Os seguidores logo perceberam e começaram a comentar sobre o assunto nas redes sociais. Após fazer um passeio com o namorado, Carla descobriu que o assunto estava bombando nas redes sociais e postou um vídeo rindo junto com Felipe. “A gente chegando no hotel e descobrindo a tour do lubrificante…”, escreveu a atriz na publicação.

A psicóloga Lumena Aleluia, que também esteve no “BBB 21”, problematizou a repercussão do assunto. “Nossa gente, até lubrificante vira notícia hoje em dia? É algo tão normal as pessoas usarem, que bizarro…”, escreveu no Twitter. A Cimed, empresa que fabrica o lubrificante que apareceu nas redes sociais de Carla, fez um post brincando sobre o assunto e citou um trecho da música de abertura de “Chiquititas”, novela em que a atriz integrou o elenco quando criança. “Mexe, mexe, mexe com as mãos!”, escreveu a empresa ao divulgar que o lubrificante também pode ser usado como gel de massagem. A ex-BBB entrou na brincadeira e na publicação: “Só falta me contratar (risos)”.