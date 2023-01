Ex-BBB que participou de atos em Brasília faz vídeo fora do Brasil: ‘Agora me sinto seguro’

Adriano Luiz, participante da primeira edição do reality, disse que foi advertido pelo YouTube, mas enfatizou que não irá se calar

Reprodução/YouTube/DIDIREDPILL Adriano Luiz Ramos de Castro participou da primeira edição do 'BBB'



O artista plástico Adriano Luiz Ramos de Castro, participante da primeira edição do “Big Brother Brasil”, apareceu no YouTube pela primeira vez após participar dos atos de vandalismo que aconteceram em Brasília no último dia 8 de janeiro. O ex-BBB, também conhecido pelo apelido Didi Red Pill, declarou no vídeo que publicou na última terça-feira, 17: “Olha eu aqui de novo. Estou fazendo esse vídeo rápido apenas para tranquilizar o coraçãozinho de vocês porque eu sei que vocês estão muito preocupados sobre o meu paradeiro. Não estou no Brasil, estou bem longe daí e estou em segurança. Agora que me sinto seguro posso fazer esse vídeo, antes não dava. Peço desculpa a vocês, mas não tinha como”. Adriano falou que se manteve longe do seu canal porque além de não se sentir seguro, ele também foi advertido pelo YouTube.

“Saibam que estou bem, o canal não está com vídeo porque eu estou no strike do YouTube e assim que terminar, voltaremos com as nossas lives. Se achavam que iam me calar, não conseguiram e não vão conseguir”, afirmou. “Strike” é quando a plataforma alerta um usuário que não está seguindo as diretrizes da comunidade. Caso receba três avisos em um prazo de 90 dias, o canal é removido de forma permanente. Atualmente, o artista plástico conta com 226 mil inscritos no seu perfil na plataforma. No dia dos atos que resultaram na depredação do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e da sede do STF (Supremo Tribunal Federal), o ex-BBB publicou alguns vídeos mostrando que estava em Brasília. Adriano foi o responsável por popularizar o termo “paredão”, antes disso a disputa pela permanência na casa mais vigiada do Brasil era chamada de “berlinda”. Ele foi o sexto eliminado do jogo com 74% dos votos.