Ex-BBB Rodrigo Mussi deixa a UTI e é transferido para a enfermaria

Irmão do gerente comercial celebrou a notícia e disse que ele continuará no hospital em reabilitação

Reprodução/Instagram/rodrigo.mussi Rodrigo Mussi deixou a UTI nesta quarta-feira, 20



O ex-BBB Rodrigo Mussi deixou a UTI na manhã desta quarta-feira, 20. A notícia foi divulgada pelo irmão do gerente comercial, Diogo Mussi, nas redes sociais. “É com imensa alegria que informo que o Rod está tendo alta da UTI nesse momento. Ele ficará na enfermaria a partir de hoje, onde continuará sua reabilitação”, postou nos stories do Instagram. Rodrigo foi internado em estado grave após sofrer um acidente de carro em 31 de março, no qual sofreu um traumatismo craniano e fraturas pelo corpo. Ele foi levado para o Hospital das Clínicas, em São Paulo, onde precisou passar por cirurgias.

No último domingo, 17, ele recebeu a visita da influenciadora Viih Tube, que contou aos seguidores que o amigo já estava extubado, mas falando com certa dificuldade. A artista também comentou que ele ainda não estava totalmente lúcido e que não lembrava do acidente. No boletim médico divulgado na segunda-feira, 18, foi informado que ele estava agitado e querendo ir embora do hospital e, por isso, precisaram aumentar a sedação para ele se acalmar. Já na terça-feira, 19, foi divulgado que ele estava “mais calmo e um pouco menos confuso”. Ainda não há previsão de alta.