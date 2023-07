Ex-BBB se desespera ao descobrir que mãe foi feita refém em assalto: ‘Amordaçaram’

Adriana Sant’Anna disse que os assaltantes abordaram Maria da Penha na frente da casa dela, entraram na residência e a mantiveram amarrada por mais de seis horas

A ex-BBB Adriana Sant’Anna relatou seu desespero ao descobrir que sua mãe, Maria da Penha, foi amarrada e feita de refém por assaltantes. “Era 3:30 da manhã quando meu telefone toca e era minha tia chorando. ‘Adriana! Pegaram sua mãe na frente da casa dela, amarraram ela e levaram para dentro de casa! Ficaram de 9:30 da noite até às 4:00 da manhã com ela! Ela está bem! Liga nesse número para falar com ela!’ Buuuff! Por 30 segundos perdi minhas pernas, meu corpo esquentou por inteiro e me encolhi feito bebê. O corpo voltou após 30 segundos enquanto ligava no número que ela estava. Falei: ‘Mãe! Mãe! Mãe! Você está bem? O que aconteceu?”, detalhou a influenciadora neste domingo, 16, em um post no Instagram. A ex-BBB mora atualmente nos Estados Unidos e sua mãe no Brasil.

Apesar do susto, Adriana, que é casada com o também ex-BBB Rodrigão, falou que está grata por não terem feito nada com sua mãe. “Ninguém fez mal para ela (chega ser engraçado dizer isso. Como não fizeram mal? Traumas, emoções de que só quem já passou por isso, sabe dizer). Mas a verdade é que no mundo em que estamos, eu posso dizer que ninguém fez mal para ela! ‘Apenas’ amarraram os braços, amordaçaram e foram fazendo o que tinham para fazer na casa”, contou a ex-BBB. “Era como se ela estivesse dentro de uma redoma de vidro em que podiam vê- la, mas não a tocá-la.” Segundo Adriana, os assaltantes sabiam que Maria da Penha é sua mãe e o assalto foi planejado: “Foi intencional, foi estudado e fizeram por ser minha mãe”. Ela disse que se arrepende de ter exposto a mãe em suas redes sociais e que vai “consertar” isso daqui para frente. Por fim, a influenciadora demonstrou seu alívio: “Já passou!! Estou feliz! Estou grata”.