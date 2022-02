Ex-BBB Sol Vega diz que marido, intubado com Covid-19, não tomou vacina: ‘Teve medo’

Participante do ‘BBB 4’ disse que acredita na ciência e acha que o parceiro não estaria tão ruim se tivesse aceitado tomar o imunizante

Reprodução/Instagram/solvegaoficial Sol Vega disse que Tibério Cavagnini não tomou a vacina contra a Covid-19



Sol Vega, que participou do “BBB 4”, fez um desabafo nas redes sociais após seu marido, Tibério Cavagnini, ser intubado com Covid-19. A ex-BBB, que virou meme na época do reality por cantar errado a música We Are The World em uma prova de resistência, disse que questões políticas fizeram o parceiro ter receio de se vacinar. “Às vezes, as pessoas têm medo, como o Tibério teve, de ser vacinado. Antigamente, não tinha isso. Tinha uma vacina, a gente estava lá [para tomar], não queria nem saber de onde que era a vacina. Não ligo para política, acho tudo uns corruptos, e a vacinação também virou uma conotação política. Não estou generalizando todas as pessoas, mas é o que eu posso ver com pessoas que eu converso”, disse nos stories do Instagram nesta segunda-feira, 7.

A ex-BBB continuou dizendo que as pessoas deveriam acreditar mais na ciência. “Se ele tivesse vacinado, eu acho que ele não estaria tão ruim como ele está hoje, isso é o que eu penso, é o meu ver”, afirmou. “Estou passando por uma situação muito ruim, que eu não deveria estar passando agora.” Sol deixou claro que ela tomou o imunizante contra a Covid-19. “Eu me vacinei e levei minha mãe para vacinar. Falei: ‘Tibério, você precisa vacinar’. Ele foi contra. Cada um tem seu jeito de pensar, quem sou eu para obrigar alguém a fazer alguma coisa? Eu fui porque sempre me vacinei, ele tinha medo, ainda mais com essa loucura de política”, finalizou a ex-participante do “BBB 4”.