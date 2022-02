‘BBB 22’: Famosos criticam participantes por tratarem Tadeu Schmidt com grosseria

Postura de Tiago Abravanel, Viny e Douglas Silva no Jogo da Discórdia não agradou os telespectadores

Reprodução/Globo Tadeu Schmidt recebeu apoio após receber respostas atravessadas no 'BBB 22'



O Jogo da Discórdia que aconteceu na noite de segunda-feira, 1, no “BBB 22” deu uma esquentada no reality e o apresentador Tadeu Schmidt não poupou esforços para fazer com que os participantes se posicionassem. O problema é que teve brothers que não gostaram das incitações do apresentador e deram respostas que, na visão do público e de vários famosos, foram desrespeitosas. O primeiro a se desentender com Tadeu foi Tiago Abravanel. Durante sua participação no jogo, o neto de Silvio Santos, que vem tentado pregar o amor dentro da casa, disse que acredita que o “BBB” está pautado nas relações. O apresentador comentou que o continuava sendo um jogo e o ator não gostou. Além de fazer cara feia, ele declarou que continua achando que o programa é um jogo sobre relações.

Já Vyni foi criticado por dar uma resposta atravessada ao apresentador no programa ao vivo. Quando Tadeu questionou se o bacharel em direito ia usar uma plaquinha que estava segurando, ele falou: “Vou, obviamente, estou com ela na minha mão”. Os outros participantes começaram a rir. Douglas Silva também teve um atrito com o ex-apresentador do “Fantástico”. Após o ator colocar uma plaquinha em Vyni, Tadeu pediu para ele explicar novamente os motivos, o artista repetiu e disse: “Mais alguma coisa?”. Logo em seguida, soltou um “fod*-se”. A atitude dos brothers não passou despercebida e virou assunto nas redes sociais. O ex-BBB Gil do Vigor e a influenciadora digital Pequena Lô estão entre os artistas que se manifestaram nas redes sociais. “Gostei do jogo da discórdia, porém detestei a falta de respeito com o Tadeu”, comentou a cantora Tati Quebra Barraco. “O descaso dessa galera com Tadeu me entristece muito”, escreveu o ex-Fazenda Lucas Selfie. “Estou achando alguns bem desrespeitosos com o Tadeu. Falam, falam de relacionamentos humanos, mas na hora de entregar…”, postou a ex-BBB Ana Paula Renault.

Se comprometer no jogo: 😕😕

Desrespeitar o Tadeu: 😊😊 — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) February 1, 2022

Gostei do jogo da discórdia, porém detestei a falta de respeito com o Tadeu. — Tati Quebra Barraco🏚 (@TatiQBOficial) February 1, 2022

Estou achando alguns bem desrespeitosos com o Tadeu. Falam, falam de relacionamentos humanos, mas na hora de entregar… #BBB22 — Ana Paula Renault (@anapaularenault) February 1, 2022

o descaso dessa galera com Tadeu me entristece muito. #bbb22 — Lucas Selfie (@lucasmaciel) February 1, 2022