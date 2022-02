Maíra Cardi explica por que ouve louvor na hora do sexo com Arthur Aguiar

‘Deus está presente na hora que estou dentro do meu quarto com o meu marido fazendo amor’, afirmou a influenciadora digital

Reprodução/Instagram/mairacardi Maíra Cardi revelou que ouve música gospel quando tem relações com Arthur Aguiar



A influenciadora digital Maíra Cardi revelou que possui uma playlist de música gospel para ouvir quando tem relação sexual com o marido, o ator Arthur Aguiar. Nos stories do Instagram, a ex-BBB contou que pediu ajuda para a cantora gospel Isadora Pompeo para escolher as músicas e, na ocasião, a artista assustou: “A bichinha arregalou os dois olhos. Ela falou assim: ‘Não, amiga, essa hora a gente não escuta nada, melhor ficar no silêncio’. Eu respondi que se tem uma hora que Deus está presente na minha vida é a hora que estou dentro do meu quarto com o meu marido fazendo amor. Inclusive, gerando vida, pois essa foi a maneira que Deus escolheu de gerar vida. Se Deus não está presente na hora que você está fazendo amor, quem está? Se Deus não pode entrar nessa hora, quem entra? Preconceito”.

Maíra disse que após fazer esse discurso, Isadora falou que “mudou uma chave na sua cabeça” e tinha mudado seu pensamento sobre o sexo. “O excesso de religião nos afasta do que de fato é Deus, que é infinitamente amor e tem coisa mais bonita do que o amor, a união de duas pessoas? Deus faz gerar vida através do sexo, então sexo é lindo, é abençoado”, afirmou a influenciadora, que mostrou as músicas que ouve quando está em um momento mais íntimo com Arthur. “Quando estou na cama com meu marido, eu tenho a playlist de louvor de sexo e Deus está presente o tempo inteiro. Se Deus não estiver, quem está?”, questinou. Maíra também comentou que está morrendo de saudade de Arthur, que atualmente está confinado “BBB 22”. No último domingo, 6, ele foi indicado ao paredão e, agora, disputa a permanência na casa com Douglas Silva e Naiara Azevedo.