Ex-BBB Victor Hugo está estável, mas segue na UTI após testar positivo para Covid-19

Psicólogo foi internado na tarde de segunda-feira, 21, com um quadro de pneumonia decorrente da doença

Reprodução/Globo Victor Hugo participou da última edição do Big Brother Brasil da Rede Globo



O ex-BBB Victor Hugo Teixeira segue internado em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta terça-feira, 22, para o tratamento de um quadro de pneumonia decorrente da Covid-19. O psicólogo está internado no Hospital Metropolitano de Alagoas, unidade hospitalar gerida pela Secretaria de Estado da Saúde. Na tarde desta segunda-feira, 21, Victor Hugo começou a sentir complicações da doença e foi internado. Segundo o boletim médico, o estado clínico é estável, mas ele permanece na UTI, necessitando de suporte de oxigênio. Na última sexta, o ex-BBB deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento, Galba Novaes, com quadro de suspeita de Covid-19. No sábado, foi transferido para o Hospital Metropolitano, quando realizou o teste RT-PCR. “O paciente está recebendo tratamento humanizado e acompanhamento da equipe médica”, disse em nota a assessoria do Sesau.