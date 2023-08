Ex-BBB Wagner Santiago mostra antes e depois de harmonização no pênis; veja

Procedimento realizado chama Overpants e pode aumentar até 2 cm em comprimento e até 5 cm de espessura

Reprodução/Instagram/euwagnersantiago Wagner Santiago participou do 'BBB 18'



A harmonização no pênis feita pelo ex-BBB Wagner Santiago gerou muita curiosidade nos últimos dias e diversos seguidores pediram para ele mostrar o resultado. O influenciador, que faz sucesso no OnlyFans, atendeu aos pedidos e divulgou um antes e depois. O procedimento chamado Overpants aconteceu no último final de semana em Campinas, interior de São Paulo. Com a repercussão do assunto, o ex-BBB explicou por qual motivo decidiu expor que realizou o procedimento: “Nossa busca é potencializar, dar um plus à vida sexual dos homens. Homens que são bem resolvidos e sabem o que querem. Muitos vêem o autocuidado como um tabu. Me expondo, quero quebrar esta barreira e dizer que qualquer homem pode e deve se cuidar, para si e para sua parceira. O bem estar e o autocuidado são fundamentais”.

O procedimento foi realizado pelo biomédico Vitor Mello, que afirmou que o método Overpants não se trata de uma cirurgia e não é invasivo como outros procedimentos de aumento peniano. “A harmonização peniana envolve duas técnicas: Toxina Botulínica (Botox) e preenchimento com ácido Hialurônico, a primeira visa promover um relaxamento da musculatura, evitando que o pênis se contraia, gerando um ganho, em estado flácido (quando não ereto), em comprimento. O Ácido Hialurônico visa aumentar o diâmetro do pênis, deixando-o mais grosso. É uma molécula que já temos naturalmente na pele, tem capacidade de retenção de água, por isso seu efeito volumizador é natural”, explicou Vitor. Ainda de acordo com o biomédico, a técnica garante um aumento de um a dois centímetros em comprimento e de três a cinco centímetros de espessura. Confira o antes e depois do ex-BBB: