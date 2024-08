Ex-BBBs lucram com conteúdos adultos em plataformas digitais

De acordo com informações do Privacy, cinco brothers se destacam nesse novo mercado: Hadson Nery, Wagner Santiago, Nizam Hayek, Alan Passos e Juninho

Montagem: Instagram/@aboujokh/@alan_passos/@hadsonnery_oficial Nizam Haye, Alan Passos e Hadson Nery



Ex-participantes do Big Brother Brasil têm encontrado uma nova fonte de renda ao vender conteúdos adultos em plataformas digitais. Embora nem todos tenham saído do reality show com fortunas, alguns conseguiram acumular quantias significativas. De acordo com informações do Privacy, cinco ex-brothers se destacam nesse novo mercado: Hadson Nery, Wagner Santiago, Nizam Hayek, Alan Passos e Juninho. Hadson Nery, que participou da edição 20 do programa, obteve um faturamento impressionante de R$ 100 mil logo na primeira semana de sua atuação. Ele oferece assinaturas mensais por R$ 99,90 e comentou: “Ganhei o prêmio do BBB que não foi preciso ganhar lá dentro”, referindo-se ao sucesso que alcançou fora do programa. Wagner Santiago, do BBB 18, também se destacou, acumulando mais de R$ 1,5 milhão com sua conta, que tem uma mensalidade de R$ 19,99. Ele revelou que atualmente sua renda é muito maior do que a que recebia com publicidade durante sua participação no programa. “Eu ganho muito mais dinheiro hoje do que ganhava com publicidade no auge do reality”, afirmou.

Nizam Hayek, que participou da edição 24, começou sua jornada na plataforma em abril de 2024 e já faturou R$ 100 mil em apenas dois meses, com assinaturas a R$ 39,90. Ele se vê como um produto e acredita que essa nova fase é uma oportunidade de se reinventar. “Me vejo como um produto”, disse Nizam. Alan Passos, do BBB 5, utiliza a plataforma para compartilhar seu conhecimento sobre futebol americano, cobrando R$ 59,99 por mês. Ele expressou sua satisfação com a liberdade que encontrou na Privacy, afirmando: “Na Privacy, eu me sinto livre para explorar o que quero de fato”. Por fim, Juninho, que também participou da edição 24, é um novato na Privacy e já é visto como uma promessa. Ele decidiu se arriscar nesse novo caminho e compartilhou sua empolgação: “Resolvi arriscar. Para mim é um processo novo, mas estou começando a me divertir”. Sua assinatura custa R$ 39,90, e ele está animado com as possibilidades que essa nova experiência pode trazer.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA