Live-action de Branca de Neve ganha primeiro trailer; assista

Tem trailer novo vindo por aí. A famosa história de Branca de Neve e os Sete Anões ganhou sua versão em live-action e o primeiro trailer foi divulgado durante a D23 Expo, neste sábado (10). A história foi escrita pelos irmãos Grimm e lançada em 1938, sendo o filme que inaugurou a animação da Disney. A personagem principal será interpretada por Rachel Zegler, que também participou do filme “Shazam!”. A malvada bruxa será ninguém menos que Gal Gadot, que deu vida à “Mulher Maravilha”. O filme tem data de estreia para 21 de março de 2025. A direção ficará por conta de Marc Webb, que também fez “O Espetacular Homem-Aranha” e além dele, Benk Paek e Justin Paul farão novas composições musicais para o filme.

Disney invites you to return to the story that started it all 🍎 Experience #SnowWhite, only in theaters March 21, 2025. pic.twitter.com/9w0B7b45is

— Walt Disney Studios (@DisneyStudios) August 10, 2024