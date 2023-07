Ex de Cauã Reymond, Mariana Goldfarb se irrita e ameaça expor homens casados

Modelo está solteira desde o fim do seu casamento com o protagonista de ‘Terra e Paixão’

Reprodução/Instagram/marianagoldfarb Mariana Goldfarb falou que tem recebido directs de homens casados no Instagram



A modelo e nutricionista Mariana Goldfarb ficou irritada com as cantadas que tem recebido de homens casados no Instagram. Nesta sexta-feira, 14, a ex-mulher do ator Cauã Reymond ameaçou expor os seguidores que insistirem em mandar mensagens para ela com segundas intenções. “Para todo homem que é casado e fica me mandando direct, queria avisar o seguinte: ou vocês param de mandar ou eu vou encaminhar esse direct para as mulheres de vocês. Podem escolher, o que vocês preferem?”, ameaçou a artista. Desde o fim do seu casamento com o protagonista de “Terra e Paixão”, Mariana não assumiu nenhum relacionamento. O casal ficou junto por cerca de sete anos e o anúncio da separação aconteceu em abril.

A modelo de 33 anos está curtindo férias em Portugal e tem compartilhado sua rotina com os seguidores. Ao falar sobre sua alimentação e prática de exercícios físicos, ela explicou que está sendo regrada nos dias de descanso porque fará uma campanha assim que voltar ao Brasil. “Estou trabalhando por mais que eu esteja de férias. Para mim, o trabalho faz parte das férias porque eu amo meu trabalho. É óbvio que me demanda [de mim], mas eu gosto. Gosto de trabalhar nas férias, gosto de estudar nas férias, gosto de fazer minha terapia nas férias. Tudo referente a investir em mim, eu não abro mão. Acho que só estou construindo, colocando mais tijolo. Férias para mim é investimento em si própria”, comentou Mariana.