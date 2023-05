‘Sempre curti’, diz Cauã Reymond após interações com Sabrina Sato

Ator, que está solteiro desde o fim do seu casamento com Mariana Goldfarb, falou que não vai mudar seus hábitos com receio de rumores

Divulgação/Globo/Manoella Mello Cauã Reymond falou que não irá mudar seus hábitos nas redes sociais



O ator Cauã Reymond falou sobre as interações que vem tendo com a apresentadora Sabrina Sato pelas redes sociais. De acordo com o protagonista de “Terra e Paixão”, não há segundas intenções nas curtidas e comentários que deixa nos posts da artista no Instagram. “Eu trabalho tanto, porque são 220 capítulos [da novela], trabalho de segunda a sábado, onze horas por dia, ainda tem o deslocamento. Eu estou tentando encontrar tempo para malhar e, esse [último] final de semana, eu namorei a minha filha, foi uma delícia, fomos fazer compras e tomei uma surra dela (risos). Foi ótimo, ela cresce muito rápido”, declarou Cauã ao “Fofocalizando”, do SBT. O galã da Globo, que está solteiro desde o recente término do seu casamento com Mariana Goldfarb, disse que tem aproveitado esse período com os amigos e enfatizou que está focado no trabalho.

Cauã também deixou claro que não vai mudar seu jeito de agir nas redes sociais com receio de novas especulações. “Toda hora encontram uma pessoa [para mim], mas eu realmente não vou mudar meus hábitos. As pessoas que eu já admirava e gosto de curtir, eu vou continuar curtindo, porque senão você começa a viver em uma prisão e isso é muito perigoso. Sempre curti as fotos da Grazi [Massafera], da Sabrina, como curto as publicações de várias outras pessoas que as pessoas não falam. Eu vou manter a minha rotina.” Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de Sabrina também negou que esteja vivendo um affair com Cauã. A apresentadora anunciou o fim do casamento com o ator Duda Nagle a pouco mais de um mês e, desde então, está solteira.