Ex de DJ Ivis, Pâmella Holanda assume novo relacionamento; confira

É a primeira vez que a arquiteta aparece com alguém após ter denunciado o ex-marido por violência doméstica; artista foi preso em julho de 2021, mas agora responde ao processo em liberdade

Reprodução/Instagram/@@juniorpinheiro.99 e @pamellaholanda Novo namorado de Pâmella Holanda é o pilotoJúnior Pinheiro, de 35 anos



Pâmella Holanda, ex-mulher do DJ Ivis, aproveitou sua festa de aniversário na noite desta quarta-feira, 9, para assumir o seu novo relacionamento. É a primeira vez que a arquiteta aparece com alguém após a denúncia de violência doméstica contra seu ex-marido. Durante as comemorações, a influenciadora compartilhou alguns cliques com o novo amor. Primeiro, Pâmella postou uma foto misteriosa de uma mão masculina em sua coxa. Em seguida, postou uma foto na qual aparece beijando o namorado. “Baby”, escreveu a aniversariante sobre Júnior Pinheiro, de 35 anos, piloto de ultraleves. Em suas redes sociais, Júnior também publicou uma foto do casal e compartilhou vídeos de alguns momentos da festa. Em muitos, Pâmella aparece sentada ao seu lado. Em um deles, Júnior faz carinho no cabelo e dá um beijo no rosto da namorada.

Relembre o caso de violência doméstica:

Iverson de Souza Araújo, conhecido como DJ Ivis, foi preso em 14 de julho de 2021 após Pâmella divulgar em suas redes sociais vídeos em que aparece levando tapas, socos e chutes do ex-marido. As imagens foram registradas na residência do então casal. Em uma delas, a vítima chega a ser agredida ao lado da filha Mel, que na época tinha nove meses. Em 22 de outubro, Vara Única da Comarca de Eusébio, integrante da Justiça do Ceará, concedeu habeas corpus ao músico, que responderá a processo por violência doméstica em liberdade.