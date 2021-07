DJ Ivis aparece em vídeo dando socos e chutes na ex-mulher; músico confessa agressão

Pamella Holanda foi à polícia no dia 03 de julho e registrou boletim de ocorrência contra o artista; Ministério Público solicitou medida protetiva, que foi concedida pelo Tribunal de Justiça do Ceará

Reprodução / Instagram @djivis Imagens foram registradas na residência do então casal, em uma delas, a vítima chega a ser agredida ao lado da filha de nove meses



Pamella Gomes de Holanda, ex-mulher de Iverson de Souza Araújo, o DJ Ivis, compartilhou em uma rede social vídeos em que aparece sendo agredida com tapas, socos e chutes pelo artista. As imagens foram registradas na residência do então casal. Em uma delas, a vítima chega a ser agredida ao lado da filha Mel, de nove meses. O DJ também compartilhou vídeos com a mulher tentando agredi-lo e a imagem de um boletim de ocorrência feito em março. À polícia, ele disse ter discutido com a mulher e que estava “constrangido” e “com medo do comportamento desequilibrado” de Pamella. Ivis confessou as agressões, mas disse que chegou a passar por chantagens e até ameaças. “Não estou aqui para justificar nada. Estou aqui para mostrar que não aguento mais isso. Muitas pessoas vão me julgar, mas eu não suportava mais isso, eu recebi chantagens, ameaça de morte com a minha filha. Ninguém sabe o que é isso que eu passei”, afirmou. Pamella foi à polícia no dia 03 de julho e registrou boletim de ocorrência por agressão. No dia seguinte, o Ministério Público solicitou uma medida protetiva para a mulher e a filha, que foi concedida pelo Tribunal de Justiça do Ceará.

*Com informações do repórter Paulo Edson