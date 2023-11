‘Divertida Mente 2’ ganha trailer com ansiedade e outras novas emoções; veja vídeo

Animação da Disney e Pixar chega aos cinemas em junho de 2024

Reprodução/Youtube/Walt Disney Studio BR 'Ansiedade' é a nova personagem de 'Divertida Mente 2'



O filme ”Divertida Mente 2” ganhou seu primeiro trailer nesta quinta-feira, 9. Além da tristeza, felicidade, raiva, medo e nojo, Riley também terá outras novas emoções, como a ansiedade. No teaser, a “Ansiedade” se apresenta aos personagens que o público conheceu no primeiro filme e diz que outros novos virão por aí. Nesta fase, Riley superou as crises da infância, mas entra nos dilemas da adolescência, com sentimentos típicos da puberdade, ao completar 13 anos de idade. No idioma original do filme, a atriz Maya Hawke, de Stranger Things, dará voz à “Ansiedade”. “As pequenas vozes de dentro da sua cabeça te conhecem profundamente, mas todos mudam com o tempo”, diz o narrador do longa. Quase dez anos depois, a sequência da Disney e Pixar chega aos cinemas nacionais em junho do próximo ano.