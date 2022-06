Wanessa Camargo e Dado Dolabella assumiram o namoro? Veja o que a família disse

Os dois já tiveram uma relação de dois anos no início dos anos 2000

Divulgação Dado Dolabella e Wanessa Camargo já tiveram uma relação de dois anos



A cantora e compositora Wanessa Camargo e o ator Dado Dolabella estão juntos. A informação foi confirmada pelo primo da artista, Nathan Camargo, durante participação no podcast Love Cast. Questionado se convidou o novo casal para a festa de casamento, Nathan, recém-casado com Izabella Camargo, comentou que sim. Na sequência Nathan foi perguntado se Wanessa e Dolabella estariam juntos e ele respondeu: “todo mundo sabe que está”. Em maio deste ano, cantora se separou do empresário Marcus Buaiz. De lá para cá surgiram especulações de que Wanessa teria reatado o namoro com Dado Dolabella. Os dois tiveram uma relação de dois anos no início dos anos 2000. No entanto, a união foi marcada por brigas e houve a separação.