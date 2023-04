Maíra Cardi e Primo Rico ficam noivos em cerimônia no rio Jordão: ‘Emocionada e com o coração acelerado’

Coach de emagrecimento disse que pedido foi ‘mágico e único’; fotos do noivado foram divulgadas nas redes sociais, mas alguns seguidores criticaram o casal

Reprodução/Instagram/@mairacardi Nos braços de Thiago Nigro, Maíra Cardi exibe o anel de noivado



Quase dois meses após assumirem o namoro, a coach de emagrecimento Maíra Cardi e o youtuber de finanças Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, estão noivos. O pedido dele foi feito no rio Jordão, em Israel, e divulgado por ambos em seus perfis nas redes sociais. Segundo a descrição da ex-BBB, Nigro se declarou, ajoelhou-se e exibiu a ela o anel azul que agora ela usa na mão direita. “Você não poderia ter escolhido um momento mais único do que esse para me pedir em casamento. Ainda emocionada, e com o coração acelerado do batismo, as primeiras palavras que ouvi foram as suas, se declarando de uma forma mágica e única, como jamais vivi. Terminando ajoelhado, com uma caixinha azul no rio Jordão”, contou Maíra. “Esse dia sempre será marcado para o resto da minha vida. Nasci de novo, fazendo uma aliança com Deus e outra com ele [Nigro]. Obrigada por me ensinar a ser mulher, por pegar as minhas armas e dizer no meu ouvido que agora quem luta é você. Eu já estava extremamente exausta, mas algo lá no fundo me dizia: ‘Só vai’. Eu ainda não sei tudo o que Deus tem preparado para nós, mas sei como Ele me treinou a vida inteira.”

Os dois estão oficialmente juntos desde 1º de março, mas há rumores de que a relação começou antes, quando o especialista em investimentos ainda era casado com Camila Ferreira. “Por mais que tentemos evitar, às vezes acabamos machucando outras pessoas, mesmo que sem querer”, declarou o Primo Rico no último dia 30. Ontem, quando divulgou imagens da viagem a Israel, Nigro declarou que foi ao Oriente Médio “buscando sabedoria, conexão e amor”. “Afinal de contas, o que mais poderíamos pedir? Só nos resta agradecer, amar, nos arrepender e seguir em frente.” Muitos seguidores parabenizaram o casal, mas alguns postaram críticas. “Posso estar enganado, mas não lembro de tanto post com a companheira, quando estava casado”, disse um. “Cara, que fase brega”, alfinetou outro. A data do casamento não foi divulgada.