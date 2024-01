Após os conflitos familiares, Graciele Lacerda declara torcida para Wanessa Camargo no ‘BBB 24’

Influenciadora comentou sobre a participação de sua enteada no reality show: ‘Estamos com você’

Após os conflitos familiares, a influenciadora Gracielle Lacerda comentou sobre a participação de sua enteada, Wanessa Camargo, no “BBB 24“. Em publicação nas redes sociais, a influenciadora demonstrou seu apoio à cantora e declarou sua torcida: “Estamos com você”, escreveu Graciele em story no Instagram. Como o site da Jovem Pan mostrou, em novembro do ano passado, Graciele também recorreu as redes sociais para se manifestar a respeito da suposta criação de um perfil fake para atacar família de Zezé di Camargo. Em um vídeo nas redes sociais, a atual do sertanejo afirmou que está sendo difamada e caluniada. Segundo ela, os fatos irão ser esclarecidos em um momento oportuno. “Infelizmente estou sendo bombardeada, difamada, injustiçada e caluniada. É muito difícil a gente, neste momento, ter uma sabedoria com uma estrutura psicológica. Quando você é verdadeira, você quer dividir esse momento com as pessoas, mas nesse momento tenho que esperar, ficar quieta. Está sendo muito difícil para mim ter que me calar, ter que esperar e ficar quieta. Está sendo um exercício diário para mim, gosto de ser muito transparente sobre o que está acontecendo, só que no momento eu tenho que esperar”, desabafou na ocasião.

De acordo com informações do jornalista Léo Dias, Gracielle teria criado um perfil fake para criticar postagens de Zilu e Wanessa Camargo. Em comentários encontrados, a página em questão aparece em fotos da filha de Zezé a acusando de trair o ex-marido. “É a minha verdade, eu sei quem eu sou, a minha essência. Isso ninguém vai tirar, ninguém vai mudar. O que estão fazendo comigo é muito grave, cada dia que passa a gente vai descobrindo quem realmente estava do nosso lado”, acrescentou Lacerda. Wanessa foi uma das 18 participantes anunciadas para a 24ª edicação do reality show. No domingo, 6, durante o programa Fantástico, mais 14 nomes serão divulgados e uma votação será aberta. Apenas dois dos integrantes dessa lista serão escolhidos para entrar na casa mais vigiada do país.