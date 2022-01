Raissa Barbosa revela que ficou grávida e perdeu o bebê: ‘Sofro calada há meses’

Ex-participante de ‘A Fazenda 12’ fez uma desabafo e explicou porque não falou sobre o assunto antes

Reprodução/Instagram/raissabarbosaoficial/02.01.2021 Raissa Barbosa disse que sofre ao lembrar de tudo que passou ao perder seu bebê



A modelo Raissa Barbosa, que participou do reality show “A Fazenda 12”, revelou que estava grávida, mas perdeu o bebê. No desabafo que fez nas redes sociais, a artista disse que descobriu a gravidez dia 10 de julho e contou apenas para sua mãe e suas amigas. “Eu pensei muito se falava ou não sobre esse assunto, porque é uma coisa que me dói muito e eu queria guardar para mim, pois eu já sofri e sofro demais quando lembro de tudo que aconteceu. Estou escrevendo com lágrimas nos olhos”, comentou. “Passei por uma situação de estresse muito forte e, logo em seguida, tomei a vacina e não fui para fila preferencial porque não queria que ninguém soubesse, pois eu tinha descoberto há pouco tempo. A noite passei muito mal e não sabia o real motivo de eu ter passado tão mal, o motivo era a perda do meu bebê”.

Quando chegou ao hospital, a médica que atendeu Raissa pediu uma ultrassonografia e foi constatado que o coração do bebê não estava mais batendo e “o saco gestacional estava alongado”. “Naquele momento eu só sabia chorar e a médica perguntou se eu queria ir para casa ou continuar no hospital, eu preferi ir para casa para me despedir em casa”, contou. “Foi a pior sensação da minha vida, saber que ele estava lá dentro de mim, mas sem vida, sofri e sofro calada há meses.” Raissa disse que teve receio de expor o que aconteceu com receio dos ataques virtuais. “Eu só estou vindo aqui falar sobre [o assunto], porque uma pessoa maldosa, que se dizia amiga, tentou contar sobre esse assunto de forma totalmente desrespeitosa, um assunto que cabe a mim decidir se compartilhava ou não com vocês”, disse.

Ainda em luto, a modelo falou que é difícil entender porque sua gravidez teve que terminar desse jeito, mas enfatizou que acredita que Deus tem um propósito para tudo. Na época em que descobriu a gravidez, Raissa estava noiva do ator pornô Wellington. O relacionamento chegou ao fim em outubro do ano passado. A ex-Fazenda recebeu apoio de diversas celebridades. “Força, Rai! Que Deus tranquilize e fortaleça esse seu coraçãozinho. Fica bem”, escreveu a influenciadora digital Sthe Matos. “Força, amiga! Estou aqui para o que você precisar”, comentou a ex-BBB Emilly Araújo. “Querida, que só pessoas boas esse ano se aproximem de você. Que tenha apoio e o colo certo”, postou a atriz e apresentadora Tatá Werneck.