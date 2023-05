Ex-Fazenda relata desespero ao entrar em Uber e cobra avançar nela; veja vídeo

Sthe Matos contou que saiu do carro desesperada e acabou machucando a perna; ela não foi picada pelo animal

Reprodução/Instagram/sthefanematos Sthe Matos contou que uma cobra avançou nela quando foi entrar no Uber



A influenciadora Sthe Matos foi surpreendida neste domingo, 28, ao embarcar em um Uber e se deparar com uma cobra. Nos stories do Instagram, a ex-participante de “A Fazenda 13” relatou o que aconteceu e não escondeu seu nervosismo. “Só acontece esse tipo de coisa comigo. Olha como eu estou, toda me tremendo. Eu vim fazer sobrancelha, peguei um Uber porque estou sem carro, está na revisão. Quando chegou e eu abri a porta do Uber, tinha uma cobra e ela pulou em cima de mim”, contou. Sthe não foi picada pelo animal, mas acabou se machucando ao tentar sair correndo do carro. “Ainda estou em choque. Quando eu abri a porta, eu vi, porque ela é verde. Veio com a cabeça para cima de mim. Saí correndo, caí do carro e ainda machuquei minha perna, porque quando abri a porta levei um susto. Ainda virei meu pé. Que loucura”, declarou. O animal ficou preso na porta do carro, com a cabeça para fora, e a influenciadora fez alguns vídeos mostrando o animal peçonhento. De acordo com a artista, que mora em Salvador, na Bahia, o motorista de aplicativo procurou ajuda para que o animal fosse capturado.