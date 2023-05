Tati Zaqui denuncia Thomaz Costa e consegue medida protetiva: ‘Ameaçada com uma faca’

Em depoimento, cantora afirmou que foi ‘agredida com mordidas na perna’ pelo ator; ele se diz vítima

Reprodução/Instagram/tatizaqui/reservathomaz Tati Zaqui procurou a delegacia após briga com Thomaz Costa



A cantora Tati Zaqui registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) contra o ator Thomaz Costa, com quem engatou um relacionamento após ambos deixarem o reality show “A Fazenda 14”. Procurada pela Jovem Pan, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que a artista “relatou ter sido vítima de violência doméstica na tarde do último sábado, 13, em um apartamento na Avenida Presidente Kennedy, bairro Santa Paula, em São Caetano do Sul”. Tati foi à delegacia na tarde de quinta-feira, 18, “e contou aos policiais que foi agredida com mordidas na perna pelo seu companheiro”. Em seu depoimento, a cantora também declarou que “foi ameaçada com uma faca”. “Foram solicitadas medidas protetivas de urgência à vítima e o caso foi registrado como violência doméstica, dano, ameaça, violência psicológica contra a mulher e lesão corporal na Delegacia de São Caetano do Sul”, divulgou a SSP-SP. O vídeo em que Thomaz aparece supostamente com uma faca ameaçando Tati viralizou nas redes sociais neste sábado, 20.

A equipe jurídica de Tati confirmou à Jovem Pan que a cantora denunciou as agressões físicas e psicológicas que teria sofrido de Thomaz. “Diante das diversas provas apresentadas pela cantora, os fatos foram levados à Delegacia de Polícia, na qual as autoridades policiais de prontidão ouviram o depoimento da vítima e das testemunhas. A vítima foi submetida ao exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal de Santo André/SP, para apurar os hematomas apresentados pela cantora. O caso foi enviado para o Poder Judiciário que, ao analisar as provas, concederam uma medida protetiva em favor da cantora, proibindo o Sr. Thomaz de aproximar-se da Sra.Tatiane. Demais procedimentos judiciais e esclarecimentos são sigilosos e correm junto à Vara Criminal de São Caetano do Sul”, diz a nota.

Ator se defende

Thomaz, que ficou conhecido na infância ao integrar o elenco do remake de “Carrossel”, postou um vídeo nas redes sociais se defendendo. “Primeira e última vez que vou falar sobre isso. Tomei conhecimento agora pela internet do que está acontecendo. O que tenho para provar, eu vou provar, sim, na Justiça, com maior prazer. Eu tenho fotos, tenho vídeos também, mas não quero expor isso, não é a minha intenção. Fui vítima, sim, de um relacionamento abusivo. Eu vou provar para vocês que homens sofrem relacionamentos abusivos. Essas marcas [hematomas] que ela mostrou para vocês, são marcas provocadas por ela mesma tentando me agredir, vindo para cima de mim. Me chutando, ela machucava a perna”, declarou o ator, que está viajando e disse que não vai deixar o caso estragar seu momento de lazer. “Eu tenho como provar tudo, detalhe por detalhe, mas não quero me atrapalhar.”

