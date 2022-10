Ex-Globo, atriz Inês Peixoto sofre acidente e tem peça cancelada

Apesar da preocupação, a artista está bem e precisará ficar em repouso nos próximos dias

Reprodução/Instagram/@inespeixotoatriz Atriz Inês Peixoto sofreu acidente durante peça de teatro



A atriz Inês Peixoto, de longa passagem pela Globo, sofreu um acidente no último sábado, 8, durante a peça “Nós”, no Rio de Janeiro. Enquanto encenava, a artista se cortou com um copo de vidro e precisou ser retirada às pressas do palco, encerrando a apresentação. Apesar da preocupação, ela está bem e precisará ficar em repouso nos próximos dias. Em nota, o Grupo Galvão, que produz a obra, lamentou o incidente. “Durante a apresentação de sábado, dia 08/10, a atriz Inês Peixoto se cortou acidentalmente com um copo utilizado em cena, o que nos forçou a interromper o espetáculo. A lesão já foi tratada e Inês está bem, sem maiores riscos à sua saúde. No entanto, o período de repouso necessário e o compromisso do Grupo com a segurança do elenco impossibilitam a execução da última apresentação”, disse a companhia, que também cancelou a peça que aconteceria neste domingo, 9, no bairro da Glória.