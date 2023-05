Ex-Hermes e Renato é internado após sofrer AVC, e médicos dizem que ele terá sequelas

Sobrinho de Gil Brother Away lançou uma vaquinha online para ajudar o tio a cobrir despesas com fraldas, cadeira de rodas, medicamentos e fisioterapia

Reprodução/YouTube/TheBrothers- Gil Brother Away fez parte do grupo Hermes e Renato de 2002 a 2008



Gil Brother Away, conhecido por ter integrado o grupo humorístico Hermes e Renato, sofreu um AVC e está internado há uma semana em um hospital de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Em nota divulgada nas redes sociais, a assessoria do artista informou que, segundo os médicos, ele ficará com sequelas, mas ainda não é possível saber exatamente quais. “Estamos aguardando o resultado de alguns exames para sabermos a real situação”, diz o comunicado. A equipe de Away também divulgou que o humorista está se esforçando para se recuperar: “Com toda sua garra e força de vontade, [ele] está reagindo ao tratamento ansioso para estar com vocês novamente. Pedimos que continuem em oração e mandando força. Cremos que venceremos essa batalha”. Nos stories do Instagram, foi publicado um vídeo no qual o artista aparece no hospital e, com aparente dificuldade para falar, agradeceu as mensagens de apoio que está recebendo dos fãs. Willian Costa, sobrinho do humorista, lançou uma vaquinha online para arrecadar fundos para ajudar o tio nesta fase delicada. “Após sofrer um AVC, ele vai precisar de um tratamento específico, pois ficaram sequelas que por um tempo exigirá o uso de fraldas, cadeira de rodas, medicamentos e fisioterapia”, explicou Willian. Até o momento da publicação deste texto, já foi arrecadado um valor superior a R$ 20 mil.